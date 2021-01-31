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"الوزراء" يعرض أكبر شركاء التجاريين في 2020 (إنفوجرافيك)

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"الوزراء" يعرض أكبر شركاء مصر التجاريين في 2020 (إنفوجرافيك) "الوزراء" يعرض أكبر شركاء التجاريين في 2020 (إنفوجرافيك)

مصراوي Masrawy

07:16 م الأحد 31 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك بعنوان "أكبر الشركاء التجاريين لمصر 2020" يتضمن التعريف بأكبر 5 شركاء تجاريين لمصر في الصادرات والواردات غير البترولية، بالاعتماد على أحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وجاءت الصين كأكبر مصدر للسلع غير البترولية إلى يليها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا على التوالي، مشكلين 41% من حجم الواردات المصرية في 2020.

حيث تستحوذ الصين وحدها على 18% من حجم هذه الواردات بقيمة بلغت نحو 11,6 مليار دولار، بينما جاءت الإمارات كأكبر مستورد للسلع غير البترولية من مصر يليها كل من وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا على الترتيب مستحوذين على ما يقرب من 35% من الصادرات المصرية عام 2020.

وانخفضت واردات مصر غير البترولية من الصين في 2020 لتصبح 11,6 مليار دولار مقارنةً بنحو 12,4 مليار دولار في 2019، على الجانب الآخر مازالت صادرات مصر غير البترولية إلى الإمارات مرتفعة عن وارداتها منها منذ 2016، مسجلة 2,9 مليار دولار في 2020، مقارنةً بنحو 2,1 مليار دولار في 2019

ووصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الإمارات (الصادرات والواردات غير البترولية) نحو 4,1 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي تجارتها مع الصين نحو 12 مليار دولار في 2020.​
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