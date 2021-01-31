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تكريم الطلاب المتأهلين لمعرض إبداع 2021

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فازوا بمراكز متقدمة في الأولمبياد

تكريم الطلاب المتأهلين لمعرض إبداع 2021

كرمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، الطلاب الموهوبين الفائزين بمراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع، وفريق العمل من المعلمين.

وتأهل هؤلاء الطلاب للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2021 على مستوى المملكة، والمقرر عقده في مدينة جدة لاحقاً.

وقال مدير إدارة الموهوبين بتعليم المنطقة علي آل عواض: إن البرنامج عبارة عن مسابقة علمية سنوية، على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع.

وأضاف: يتم تحكيمها إلكترونياً مباشرة من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

وأشار إلى أنه تم تكريم ستة طلاب من كل مدارس تعليم عسير، والذين تأهلوا للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة، وهم: يزن سعد القحطاني، محمد عبد الله القحطاني، وأنس آل ذياب، ونايف علي القحطاني، ونواف خالد بن مشيط، وفهد خالد الشهري.

كما تم تكريم فريق العمل من المعلمين: عبدالله عطية الغامدي، ويوسف عبده قاسم، وعبدالله سعد القرني، وعائض عبدالله آل منصور.

تكريم الطلاب المتأهلين لمعرض إبداع 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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