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تفعيل ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس سراة عبيدة

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تفعيل ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس سراة عبيدة تفعيل ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس سراة عبيدة
لجميع المراحل الدراسية "الابتدائي- والمتوسط والثانوي"

تفعيل ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس سراة عبيدة

انطلقت اليوم بمدارس محافظة سراة عبيدة، فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني لجميع المراحل الدراسية "الابتدائي- والمتوسط والثانوي" "بنين وبنات".

ويهدف الأسبوع الإرشادي إلى مساعدة الطلاب على اختيار المجال العلمي أو العمل المناسب لميولهم واستعداداتهم وقدراتهم وتأهيلهم، للالتحاق به والتقدم فيه، وتحقيق أفضل مستوى من التوافق معه واكتساب بعض المعلومات عن خصائص بعض التخصصات العلمية والمهنية التي يتم اختيارها من قبل الطلاب والطالبات.

ومعرفة القدرات العامة والمؤهلات وتهيئة الفرصة أمامهم لاكتساب المعلومات والبيانات من خلال الزيارات المهنية والعلمية لجهات الاختصاص من الجامعات والكليات التعليمية والمهن وغيرها وشروط الالتحاق بها قبل التخرج بوقت كاف.

وقال مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن العلكمي: إن هذا البرنامج يُساعد الطالب والطالبة للتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم الملائمة لمهنة المستقبل.

وأضاف: كما يساعد على العمل على تبصيره بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة ومتطلباته الذاتية والمكتبية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو بعض الأعمال والمهن وإثارة اهتماماته بالمجالات العلمية والتقنية والفنية، بما يلبي احتياجات الوطن ومساعدته على تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئاته ومجالاته التعليمية والعملية التي يلتحقون بها.

وشددت إدارة التعليم على جميع المدارس "بنين وبنات" بضرورة التفاعل مع برنامج الأسبوع التعليمي والمهني وفق الآلية المُعممة لتحقيق أهدافه المنشودة.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم سراة عبيدة الدكتور راشد آل سرار؛ أن التوجيه والإرشاد المهني يقدم مجموعة من الخدمات التي تفيد الطالب والطالبة للاستفادة من دليل الطالب التعليمي والمهني "دليلك مستقبلك التعليمي والمهني".

وقال "آل سرار": إن إدارة التوجيه والإرشاد "بنين وبنات" أعدت خطة تنفيذية استباقية، أُرسلت للميدان التعليمي، وتضمنت برامج وفعاليات وورشًا، وكذا استضافة عدد من الأكاديميين المتخصصين لعقد ورش عمل للمرشدين والمرشدات.

فيما سيُقدم مدير وحدة الخدمات الإرشادية بإدارة التعليم سعد آل عارم، برنامجًا تدريبيًّا للطلاب والطالبات بعنوان "اختيار التخصص الجامعي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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