توزيع نصف طن لحوم و300 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد نائب محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة، فعالية تسليم المساعدات العينية "لحوم مجمدة وبطاطين"، مقدمة من جمعية الأورمان للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة، وذلك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.

خلال الفاعلية، جرى تسليم 500 كجم لحوم مجمدة، و300 لحاف فايبر وبطانية على عدد من عمال مشروع النظافة.

من جانبه، شدد نائب المحافظ على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والمساهمة مع الجهاز التنفيذي في المحافظة للتيسير على المواطنين، خاصة الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم، معربًا عن تقديره المجهودات الكبيرة التي تقوم بها جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.​