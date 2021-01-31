أخبار عاجلة

الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها -
"المطلق" لُقّب بـ"غوغل" لذاكرته الأرشيفية منذ الخمسينيات.. هنا قصته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

توزيع نصف طن لحوم و300 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا ببني سويف

Print
توزيع نصف طن لحوم و300 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا ببني سويف توزيع نصف طن لحوم و300 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا ببني سويف

مصراوي Masrawy

06:45 م الأحد 31 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد نائب محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة، فعالية تسليم المساعدات العينية "لحوم مجمدة وبطاطين"، مقدمة من جمعية الأورمان للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة، وذلك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.

خلال الفاعلية، جرى تسليم 500 كجم لحوم مجمدة، و300 لحاف فايبر وبطانية على عدد من عمال مشروع النظافة.

من جانبه، شدد نائب المحافظ على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والمساهمة مع الجهاز التنفيذي في المحافظة للتيسير على المواطنين، خاصة الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم، معربًا عن تقديره المجهودات الكبيرة التي تقوم بها جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية