كامل الوزير للنواب: اضغط على "التخطيط" لزيادة مخصصات وزارة النقل

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

علق وزير النقل، المهندس كامل الوزير، على عدد من الملاحظات التي عرضها النواب، بعد توجيه الشكر لهم على حفاوة الاستقبال.

وأشار الوزير إلى أنه تابع كل المشكلات التي عرضها النواب، مؤكدًا أنه سيعمل على حلها خلال المرحلة المقبلة، وخصوصًا أن أغلبها موضوعة في التخطيط المستقبلي لعمل الوزارة، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية من أجل تطوير وبإمكانيات الدولة المتاحة.

ولفت الوزير إلى أنه يضغط على وزارة التخطيط، للحصول على المزيد من الميزانية لعمل العديد من المشروعات بحكم أن وزارته وزارة خدمية في المقام الأول.

ووعد الوزير بالانتهاء من المشروعات المفتوحة قبل عام 2024 وبحسب المخطط لها، منوهًا إلى أن الوزارة تدفع التعويضات لمن يتم إخلاء منازلهم للمنفعة العامة، نافيًا نقل أحد إلى مخيمات أو غيرها.