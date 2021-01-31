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.. مناظر تحبس الأنفاس شاهد الأرض من ارتفاع 400 كم

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بالفيديو.. مناظر تحبس الأنفاس شاهد الأرض من ارتفاع 400 كم .. مناظر تحبس الأنفاس شاهد الأرض من ارتفاع 400 كم
من محطة فضاء تم بناؤها عام 1998 بتعاون أمريكي-روسي

بالفيديو.. مناظر تحبس الأنفاس شاهد الأرض من ارتفاع 400 كم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مذهل يحبس الأنفاس ويُظهر الأرض من محطة الفضاء الدولية والمعروفة بـ (ISS)، وهي محطة فضاء دولية تم بناؤها سنة 1998 بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.

وتدور المحطة على ارتفاع 390 كيلومتراً عن سطح كوكب الأرض، وأطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية مير (Mir)؛ بهدف تحضير رواد الفضاء لقضاء أوقات طويلة في الفضاء، وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.

وتعتبر المحطة مختبرا للأبحاث والتجارب في الفضاء وتستخدم لاختبار أنظمة وعمليات استكشاف الفضاء في المستقبل كما تعمل على تحسين نوعية الحياة على الأرض عن طريق زيادة المعرفة العلمية من خلال الأبحاث التي أجريت خارج الأرض وحتى الآن، سافر إلى المحطة 211 باحثا ورائد فضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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