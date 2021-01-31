إصابة 5 أشخاص وتهشم 3 سيارات بعد سقوط شجرة ضخمة بالعجوزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أصيب 5 أشخاص وتهشمت 3 سيارات، جراء سقوط شجرة ضخمة بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شجرة ضخمة ووجود مصابين بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين سقوط شجرة ضخمة ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص وتهشم 3 سيارات وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم التواصل مع الحي وجاري رفع الشجرة من الطريق؛ فيما عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة برجال المرور لتيسير حركة السيارات بمحيط سقوط الشجرة ومنع التكدسات المرورية، وكذا الدفع بأوناش لرفع حطام 3 سيارات تهشموا في الحادث.