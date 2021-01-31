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يوجّه بتكثيف جهود الحصول على أفضل لقاحات كورونا في العالم

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السيسي يوجّه بتكثيف جهود الحصول على أفضل لقاحات كورونا في العالم يوجّه بتكثيف جهود الحصول على أفضل لقاحات كورونا في العالم

مصراوي Masrawy

06:18 م الأحد 31 يناير 2021

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن وزيرة الصحة عرضت الوضع الراهن لانتشار وآخر المستجدات على المستوى المحلي والعالمي في هذا الصدد، وتطور معدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، ونسب الإشغال بمتشفيات العزل، والإجراءات المتخذة من قبل لاحتواء انتشار الفيروس، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في السيطرة على الوضع، خاصةً قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

وعرضت الوزيرة أيضًا جهود توفير اللقاحات بالتعاون مع الجهات العالمية المختلفة، وحوكمة منظومة إمدادات الأكسجين وتعزيز المخزون الاستراتيجي على مستوى المحافظات، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحالات العزل المنزلي، ومنظومة تتبع بلاغات الإصابة بكورونا.

ووجّه الرئيس باستمرار المتابعة الدقيقة والدراسة المعمقة من المتخصصين لتطورات جائحة كورونا في وتداعياتها حاليًا ومستقبلًا، مع الاستفادة من الدروس الناجحة المكتسبة من التعامل مع الجائحة خلال الموجة الأولى، بالإضافة إلى زيادة حملات التوعية وتكثيف الجهود الخاصة بالحصول على أفضل اللقاحات العالمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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