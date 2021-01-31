7 مصابين في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي بمركز ناصر شمالي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام مركز ناصر، ما أسفر عن عدد من الإصابات.

شملت قائمة المصابين: منيرة .ب.ت - 51 عامًا، مقيمة الواسطي مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشيماء .ع.ع - 32 عاما، ممرضة مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وأسماء .ا.ج - 29 عامًا، ممرضة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وطارق .ح.ي - 22 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد .م.ج - 27 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وأسامة .ص.ح - 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومصطفى .ع.س - 17 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.