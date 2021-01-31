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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد بمكتبه بالقاهرة، الكابتن يحيى الدرع والكابتن سيف الدرع لاعبا منتخب مصر الأول في كرة اليد، واللذان شاركا في حصول منتخب مصر على المركز السابع في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي نظمتها مصر.

خلال اللقاء، أعلن المحافظ تكريم المنتخب رسميًا في مدينة شرم الشيخ، موجهًا لأبطال الفريق دعوة خاصة لزيارة جنوب سيناء والاستمتاع بأجواها، مشيرًا إلى أهمية الزيارة في إطار الترويج لمكانة المحافظة السياحية.​