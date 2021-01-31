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محافظ جنوب سيناء يدعو أبطال منتخب لكرة اليد لزيارة شرم الشيخ

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محافظ جنوب سيناء يدعو أبطال منتخب مصر لكرة اليد لزيارة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يدعو أبطال منتخب لكرة اليد لزيارة شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

06:26 م الأحد 31 يناير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد بمكتبه بالقاهرة، الكابتن يحيى الدرع والكابتن سيف الدرع لاعبا منتخب الأول في كرة اليد، واللذان شاركا في حصول منتخب مصر على المركز السابع في نهائيات بطولة لكرة اليد 2021 التي نظمتها مصر.

خلال اللقاء، أعلن المحافظ تكريم رسميًا في مدينة شرم الشيخ، موجهًا لأبطال الفريق دعوة خاصة لزيارة جنوب سيناء والاستمتاع بأجواها، مشيرًا إلى أهمية الزيارة في إطار الترويج لمكانة المحافظة السياحية.​

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