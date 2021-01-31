إحلال منظومة الكشافات بميادين وشوارع الخارجة في الوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تغيير كشافات الإضاءة الليلية "كشافات الصوديوم" بأخرى ليد فائقة الإضاءة جديدة، وذلك بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة، في إطار خطة المركز لإحلال وتجديد الكشافات القديمة بأخرى موفرة ذات مظهر حضاري.

أشار المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى تركيب كشافات ليد لقرى مدينة الخارجة، فيما بدأ العمل بتركيب الكشافات بقرى ناصر الثورة، وذلك بمعرفة العاملين المختصين بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة.

وأوضح رئيس مركز الخارجة أن المنظومة تسهم في توفير الطاقة الكهربية المستهلكة شهريًا، بالإضافة إلى استقرار وانتظام شبكة الإنارة وسهولة الصيانة بعد تركيب كشافات الليد.