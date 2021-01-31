تهاني وليم وكيلاً لكلية هندسة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن قرارًا بتولي الدكتورة تهاني وليم الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بأعمال مهام وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن الدكتورة تهاني وليم تخرجت في كلية الهندسة جامعة المنيا قسم الهندسة الميكانيكية، وجرى تعيينها مدرسًا بكلية الهندسة جامعة بني سويف عام 2010، ثم وكيلاً للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 2012 إلى 2015، ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية والكهربية، ومنسق التواصل الطلابي بالكلية.

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