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جمهوريون يطالبون بايدن بإعادة النظر في خطته الاقتصادية لمعالجة آثار كورونا

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جمهوريون يطالبون بايدن بإعادة النظر في خطته الاقتصادية لمعالجة آثار كورونا جمهوريون يطالبون بايدن بإعادة النظر في خطته الاقتصادية لمعالجة آثار كورونا

مصراوي Masrawy

06:30 م الأحد 31 يناير 2021

وكالات:

حثت مجموعة من الجمهوريين المعتدلين من أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس جو بايدن اليوم الأحد، على إعادة النظر في خطته التي تتكلف 1.9 تريليون دولار للتعافي من كوفيد-19 قائلين إنهم يريدون عقد اجتماع لبحث تسوية يعتقدون إنها يمكن أن تحظى بتأييد من أعضاء الحزبين، وذلك بحسب ما ذكرته وكاله رويترز.

وقالت سوزان كولنز وليزا موركوسكي وميت رومني وسبعة آخرون في رسالة لبايدن إنهم سيكشفون غدا الاثنين عن مقترحهم التشريعي لمعالجة أزمة .

وسيكون مدى الإقبال الذي تحصل عليه خطة بايدن بين الأفراد والشركات بمثابة اختبار مبكر لوعد الرئيس الجديد بالعمل مع الجميع وسط الانقسام السياسي.

وشكك بعض الجمهوريين، الذين خسروا سيطرتهم على مجلس الشيوخ، في تكلفة الخطة في حين حث آخرون على اتخاذ إجراءات موجهة بشكل أكبر.

وقالت المجموعة في الرسالة "مقترحنا يعكس العديد من أولوياتك المعلنة، وبدعمنا، نعتقد أن هذه الخطة يمكن أن تحظى بموافقة سريعة في الكونجرس بتأييد من الحزبين".

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