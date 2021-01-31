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مظاهرات نافالني.. أمريكا تدين "وحشية" وموسكو تندد بالتدخل "الوقح" لواشنطن

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مظاهرات نافالني.. أمريكا تدين "وحشية" روسيا وموسكو تندد بالتدخل "الوقح" لواشنطن مظاهرات نافالني.. أمريكا تدين "وحشية" وموسكو تندد بالتدخل "الوقح" لواشنطن

مصراوي Masrawy

06:23 م الأحد 31 يناير 2021

موسكو - (ا ف ب)

تبادلت واشنطن وموسكو الاتهامات على خلفية المظاهرات الحاشدة المنددة باعتقال المعارض الروسي ألكسي نافالني. فدانت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها "التكتيكات الوحشية" التي تمارسها حيال المتظاهرين، بينما اتهمت موسكو الولايات المتحدة "بالتدخل الوقح" في شؤونها.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد، أن الولايات المتحدة تدين "التكتيكات الوحشية" التي تمارسها روسيا حيال المتظاهرين المعارضين مطالبا بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.

وكتب بلينكن في تغريدة "تدين الولايات المتحدة استخدام روسيا المستمر للتكتيكات الوحشية ضد متظاهرين سلميين وصحافيين للأسبوع الثاني على التوالي وتجدد دعوتها إلى الإفراج عن الموقوفين من بينهم أليكسي نافالني".

تدخل وقح

من جانبها، اتهمت روسيا الأحد الولايات المتحدة بـ"التدخل الوقح" في شؤونها. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على فيسبوك: "إن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لروسيا هو حقيقة مثبتة مثل الترويج للأخبار الكاذبة والدعوات لتجمعات غير مصرح بها من خلال منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن".

وقالت منظمة "أو في دي إنفو" غير الحكومية، إن 2200 شخص على الأقل أوقفوا الأحد، في روسيا خلال مظاهرات مطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي ألكسي نافالني، من بينهم 520 في العاصمة موسكو التي تطوقها الشرطة.

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