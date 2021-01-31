أبو الغيط وشكري يبحثان سبل تطوير الشراكة العربية الأفريقية

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ظهر اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث بحثا عدداً من الموضوعات الخاصة بالعمل العربي المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والأطراف الشريكة لها، وخاصة الإتحاد الأفريقي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن أبو الغيط وشكري تبادلا الآراء في هذا الصدد حول سبل تطوير مسيرة الشراكة العربية الأفريقية تعزيزاً للأهداف المشتركة التي تجمع بين العالم العربي والقارة الأفريقية، وخاصة في ضوء الزيارة التي يقوم بها موسى فقي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي للقاهرة حالياً والمشاورات التي أجراها شكري معه اليوم، واللقاء الذي سيعقده أبو الغيط غداً الاثنين مع فقي في إطار آلية التعاون العام بين الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي.