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وسط إجراءات مشددة.. الشرطة الروسية تعتقل 2700 متظاهر وتفض الاحتجاجات بالقوة

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وسط إجراءات مشددة.. الشرطة الروسية تعتقل 2700 متظاهر وتفض الاحتجاجات بالقوة وسط إجراءات مشددة.. الشرطة الروسية تعتقل 2700 متظاهر وتفض الاحتجاجات بالقوة
أغلقت المترو في موسكو والشوارع القريبة من الكرملين

وسط إجراءات مشددة.. الشرطة الروسية تعتقل 2700 متظاهر وتفض الاحتجاجات بالقوة

اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 2700 متظاهر، وفضت احتجاجات في موسكو وفي أنحاء بالقوة اليوم (الأحد)، في الوقت الذي واجه فيه أنصار المعارض أليكسي نافالني البرد القارس واستعراض ضخم لقوات الشرطة؛ للمطالبة بالإفراج عنه.

وفرضت الشرطة، في خطوة غير عادية للغاية، إغلاقاً أمنياً في قلب العاصمة، وأغلقت الشوارع أمام المشاة بالقرب من الكرملين، وأغلقت محطات المترو ونشرت المئات من شرطة مكافحة الشغب مع تساقط الثلوج، وفقاً لـ "رويترز".

واعتبرت الشرطة أن الاحتجاجات كانت غير قانونية؛ لأنه لم يصرح بها وسيتم تفريقها، متذرعة بأن المتظاهرين قد ينشرون الجديد.

وتشكل المظاهرات في جميع أنحاء روسيا، ثاني عطلة نهاية أسبوع على التوالي من الاحتجاجات، التي تشكل جزءاً من حملة معارضة شديدة الخطورة لمحاولة الضغط على الكرملين للإفراج عن أبرز خصوم الرئيس فلاديمير بوتين.

واعتقل "نافالني" في 17 يناير، بعد عودته إلى موسكو من ألمانيا حيث كان يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب في روسيا الصيف الماضي، ويتهم "بوتين" بالأمر بقتله، وهو ما ينفيه الكرملين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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