483 محضر كمامات وغلق 5 مراكز دروس خالفت إجراءات كورونا ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف حملاتها المكثفة لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملات عن تحرير 483 محضرًا لمواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية، وفض 7 سرادقات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، فضلاً عن غلق 5 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، و32 محلاً ومنشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات والتدابير الوقائية التي جرى إقرارها.

من جانبه، شدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.​