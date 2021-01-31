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وزير البترول: 6 مزايدات عالمية لاستكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر

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وزير البترول: 6 مزايدات عالمية لاستكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر وزير البترول: 6 مزايدات عالمية لاستكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر

مصراوي Masrawy

06:00 م الأحد 31 يناير 2021

(مصراوي):

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، طرح 6 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بكافة أنحاء البلاد، منهم مزايدات لأول مرة في البحر الأحمر، والتي تأتي نتيجة مباشرة كأحد ثمار اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية، التي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترول لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.

وقال الملا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه يجري حاليًا الإعداد لطرح مزايدة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة لمناطق بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، لافتًا إلى أنه تم توقيع 62 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة في مجال البحث والإنتاج، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 73.6 مليار جنية لحفر 233 بئرًا.

ووجه في هذا الصدد، وزير البترول الشكر إلي مجلس النواب، لدوره فيما تحقق من انجازات في هذا الصدد، لاسيما وموافقة علي الاتفاقيات الدولية ، مشيرا الى أنه تنفيذ مشروع بوابة للاستكشاف والانتاج مع أحد أكبر الشركات العالمية لإنشاء منصة رقمية متكاملة لإتاحة بيانات البحث والاستكشاف وإعداد خريطة استثمارية والترويج لمناطق البحث والإنتاج بأحدث التقنيات، كما سيتم طرح كافة المزايدات التي ستعلن عنها الوزارة مستقبلا من خلال البوابة اعتباراً من المزايدة الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام القليلة الماضية.

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