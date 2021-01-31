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جي بي سي نيوز :- قتل 6 مدنيين وأصيب 25 آخرون بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمال سوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم السبت، وسط مدينة عفرين ما أدى لمقتل ستة مدنيين، بينهم طفل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجار وقع ضمن حي الصناعة الواقع بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي الغربي.

وفي آذار/ مارس 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري المعارض، عبر عملية "غصن الزيتون"، من طرد الوحدات الكردية التي سيطرت عليها لست سنوات.

عربي 21



