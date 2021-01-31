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الهلال يكشف عن حجم إصابة قائد الفريق سلمان الفرج

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الهلال يكشف عن حجم إصابة قائد الفريق سلمان الفرج الهلال يكشف عن حجم إصابة قائد الفريق سلمان الفرج

الهلال يكشف عن حجم إصابة قائد الفريق سلمان الفرج

أعلن نادي الهلال السعودي حجم إصابة قائده سلمان الفرج التي تعرض لها خلال مواجهة النصر، يوم أمس السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأوضح النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: أسفرت الفحوص الطبية التي أجراها قائد الهلال "سلمان الفرج" عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم".

وأضاف: "وسيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها".

وخرج سلمان الفرج مصابًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر، ليتم تعويضه باللاعب محمد كنو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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