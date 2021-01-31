بالصور.. انطلاق برنامج تحدى الدروس الخصوصية لطلاب الإعدادية بالوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد الدكتور سمير النيلي، اليوم الأحد، انطلاق برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمراجعة النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 / 2021. وهو البرنامج المنفذ بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

أكد النيلي، في بيان صحفي، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث لا يسمح بدخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات، بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم، لافتًا إلى أن البرنامج يحاضر به نخبة متميزة من ذوي الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسية المختلفة ولمدة ٣ أسابيع.​