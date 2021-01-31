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تعافي 16 مصابًا بكورونا وإصابتان جديدتان ولا وفيات بشمال سيناء

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تعافي 16 مصابًا بكورونا وإصابتان جديدتان ولا وفيات بشمال سيناء تعافي 16 مصابًا بكورونا وإصابتان جديدتان ولا وفيات بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

05:25 م الأحد 31 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان رسمي اليوم الأحد، شفاء 16 مصابًا بكورونا، وإصابة حالتين جديدتين، دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة.

أوضح البيان أن هناك ست حالات تحت الحجز تتلقى العلاج في أقسام العزل بمستشفى العريش العام، فضلاً عن 84 حالة تخضع للعزل المنزلي.

كما لفت البيان إلى أن إجمالي الوفيات بالمحافظة منذ بداية الجائحة بلغ 93 حالة. فيما بلغ عدد المصابين 289 فضلاً عن 1531 حالة شفاء

وقد استعدت محافظة شمال سيناء لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فور وصوله من خلال تخصيص ثلاثة مقرات لتطعيم المواطنين. ​

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