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مصراوي Masrawy

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلاتها كافة إلى السعودية (الرياض - جدة - الدمام)، ابتداء من يوم غد الإثنين الأول من فبراير حتي يوم الاثنين الموافق 8 فبراير القادم.

وأضافت الشركة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد- أنه سيتم تعليق جميع الرحلات باستثناء رحلة واحدة يوم الخميس القادم -الموافق 4 فبراير القادم- كرحلة إجلاء من الرياض إلى بيروت.

كما سيتم إلغاء رحلات الطيران الى مطار "شارل دو غول " بفرنسا أيام الإثنين - الأربعاء - الخميس والسبت القادمين والإبقاء على الرحلات التي تسيرها أيام الثلاثاء والجمعة والأحد (2 و5 و7 فبراير القادم).