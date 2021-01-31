أمير حائل يوجه الجهات الخدمية والأمنية بتشديد تطبيق إجراءات مكافحة كورونا

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دعا لعدم التهاون وتكثيف الحملات الميدانية التوعوية

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، الجهات الخدمية والأمنية بمتابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) وعدم التهاون، ورصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التعليمات والإرشادات، التي تصدر من الجهات المعنية المتعلقة في الزواجات والعزاء وفي المساجد أثناء أداء الصلوات وفي المقابر وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وشدّد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.

وأهاب بالجميع ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق "توكلنا" وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.