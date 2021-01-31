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انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الأول "رماح النصر-1" بالقطاع الشرقي

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يسهم في تطوير قدرات قواتنا من خلال توحيد المفاهيم وزيادة مستوى التنسيق

انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الأول

انطلق اليوم تمرين (رماح النصر ١) في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي كأول تمرين يقام في مركز الحرب الجوي منذ تدشينه على يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عام ١٤٤٠هـ.
ويسهم هذا التمرين في تطوير قدرات قواتنا من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، كما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.
وسيتمكن المشاركون في هذا التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع فروع القوات المسلحة، في عمل متناغم ومتكامل على المستوى العملياتي والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي.

انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الأول

انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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