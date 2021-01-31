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قتلى وجرحى من المعارضة السورية في انفجار سيارة مفخخة

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قتلى وجرحى من المعارضة السورية في انفجار سيارة مفخخة قتلى وجرحى من المعارضة السورية في انفجار سيارة مفخخة

مصراوي Masrawy

05:01 م الأحد 31 يناير 2021

دمشق- (د ب أ):

قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، إن سيارة مفخخة انفجرت الأحد عند حاجز لفصائل المعارضة السورية في ريف حلب الشرقي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قتل 6 عناصر من الجيش الوطني وإصابة 4 بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة على حاجز تفتيش ام شكيف شرقي مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي ".

وأكد المصدر أن "الانفجار أدى لأضرار كبيرة بالسيارات والمباني القريبة من الحاجز ".

وتسيطر فصائل المعارضة على ريف حلب الشرقي والشمالي والذي شهد في وقت سابق من اليوم الأحد تفجير سيارة مفخخة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي أدى لمقتل سيدة وطفلين وإصابة 25 اخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.

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