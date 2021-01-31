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تطالب الولايات المتحدة بوقف التدخل في شؤونها الداخلية

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روسيا تطالب الولايات المتحدة بوقف التدخل في شؤونها الداخلية تطالب الولايات المتحدة بوقف التدخل في شؤونها الداخلية

مصراوي Masrawy

04:53 م الأحد 31 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

طالبت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة، الأحد، بوقف التدخل في شؤون الداخلية.

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إن التدخل الأمريكي الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا حقيقة قائمة، كما هو الحال مع "الترويج" المزيف والدعوات لتجمعات وحملات غير مرخصة لها عبر منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن"، مضيفة "دعم وزير الخارجية أنتوني بلينكين لخرق القانون هو تأكيد آخر على دور واشنطن من وراء الكواليس".

وشدد بيان الخارجية الروسية: "ليس هناك شك في أن الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاحتجاجات هي جزء من استراتيجية احتواء روسيا"، مطالبة في هذا الصدد "بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت الخميس الماضي، أن موسكو تعرض على الشركاء الغربيين التركيز على حل مشاكلهم الخاصة بهم والتعاون مع روسيا، وليس الانتقاد.

وأجريت فعاليات احتجاجية غير مصرح بها في مختلف المدن الروسية اليوم الأحد والسبت الماضي، بدعوة من أنصار المعارض أليكسي نافالني.

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