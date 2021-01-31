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نواب الوفد يرفضون استقالة أبوشقة.. ويطالبونه برئاسة الهيئة البرلمانية بالشيوخ

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نواب الوفد يرفضون استقالة أبوشقة.. ويطالبونه برئاسة الهيئة البرلمانية بالشيوخ نواب الوفد يرفضون استقالة أبوشقة.. ويطالبونه برئاسة الهيئة البرلمانية بالشيوخ

مصراوي Masrawy

05:04 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

فاجأ وفد من نواب حزب الوفد بمجلسي الشيوخ والنواب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بزيارة لمكتبه في المجلس رافضين ماجاء بأحد البرامج باعتزام أبو شقة تقديم استقالته وترك الحزب للفوضى والفتن. بحسب بيان صحفي.

وطالب النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال زيارتهم أن يترأس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ باعتباره أكثر شخصية تعبر عن سياسة الحزب وآراء الوفديين بما له من باع طويل في السياسة ومشهود له بالكفاءة وسياسي بارع وهو الوحيد القادر على العبور بسفينة الوفد إلى بر الأمان.

ويأتي هذا في إطار ثوابت ومبادى حزب الوفد العريق ومساندة الدولة المصرية والوقوف إلى جوار القيادة السياسية.

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مصراوي Masrawy

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