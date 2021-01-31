بعد تطويرها.. محافظ جنوب سيناء: نستهدف مليون سائح في دهب

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة دهب مستحوذة على كل الشباب، مضيفًا: "أنا قُلت إن عام ٢٠٢١ هو عام مدينة دهب".

وأضاف فودة، خلال حديثه اليوم الأحد: دهب تحتاج إلى من ثلاثة إلى أربعة رجال أعمال ثقال سؤمنون بأهمية هذه المدينة، موضحًا أن هناك اتجاهًا لإقامة ميناء بين دهب وتبوك.

وتابع محافظ جنوب سيناء: نعمل على تطوير دهب، وهذا العام هو عام تطوير دهب، والشباب تركوا شرم الشيخ واتجهوا إلى دهب؛ وكلهم بيجيبوا بعض من خلال السوشيال ميديا، وهذه خطوة مهمة لدعم المدينة.

وواصل فودة: نستهدف مليون سائح في دهب بعد تطوير المدينة.

واستطرد محافظ جنوب سيناء: مدينة نويبع بها الميناء الوحيد الذي يربط بين المشرق العربي والمغرب العربي، وسيأتي اليوم لتفعيل نويبع كمنطقة تجارة عالمية، وأعطيت هيئة الاستثمار مليون متر مربع لعمل منطقة حرة.

وأشار فودة إلى أهمية مدينة الطور؛ حيث يوجد بها حمام موسى، أجمل مشفى سياحي في العالم، موضحًا أنه بدأ يتفق مع أصحاب شركات السياحة على دعم هذه المنطقة؛ لأهميتها في السياحة العلاجية.

ونوه فودة بأن ما تم عمله في شرم الشيخ خلال السنوات الست الماضية من مشروعات طاقة شمسية وطرق وإنجازات، لم يتحقق في ٣٠ سنة مضت، لافتًا إلى أن السياحة تمر بظروف صعبة؛ ولذلك لا نطلب مساعدات من رجال الأعمال، لكن الرئيس السيسي هو المساعد الأول لنا بعد الله.

وأضاف محافظ جنوب سيناء: هناك كبارٍ أُقيمت حاليًّا في شرم الشيخ؛ فيوجد ٢ من الكباري ويجري إقامة ٤ حاليًّا، فضلًا عن أن الطريق الأوسط به ٣ حارات يمين و٣ يسار؛ وهي خطوة مهمة للتوسعة.

وتابع فودة: نقيم حاليًّا مدينة شرم شيخ جديدة ومجلس مدينة جديد، وقرية شبابية جديدة وقرية تراث لإحياء تراثنا، كما نهتم بإقامة مهرجانات مختلفة؛ آخرها مهرجان للجمال مؤخرًا.

وواصل المحافظ: فتحنا شرم الشيخ ووسعنا الشوارع واستعنا بالطاقة النظيفة؛ لأن السائح لن يزور مدينة متسخة، فدائمًا أقول إن شرم الشيخ منتجع وليست مجرد مدينة، لافتًا إلى أن الأسبوع الماضي تم عرض مخطط شرم الشيخ على الرئيس، وأكد ضرورة إقامة مناطق خضراء بها.

واستطرد فودة: أيضًا المدينة الشبابية اعتمد وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز، على إقامة ألواح للطاقة الشمسية لإنارة المدينة الشبابية، في ما كشف عن أن هنا تمويلًا بقيمة ٧ ملايين دولار تمويلًا لدعم مشروعات التنمية بالمدينة، كما سنقيم مدينة مال وأعمال في منطقة ميناء شرم كمكاتب استيراد وتصدير ومنطقة حرة لرجال الأعمال.

وأشار فودة إلى أن تلك المنطقة ستكون شبيهة بمنطقة جبل علي؛ بما فيها من مراكز تسوق، ومدينة طبية ومدارس أجنبية، كما صدَّق الرئيس على إنشاء جامعة شرم الشيخ كجامعة خاصة بتأمة مع كينجس كوليدج البريطانية.