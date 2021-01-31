برلمانية تعقب على بيان وزير النقل: نطالب بمشروع قومي للنقل الذكي والاهتمام بصيانة الطرق

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مصراوي Masrawy

مصراوي

طالبت النائبة ماهيتاب عبد الهادي، عضو مجلس النواب، وزارة النقل والمواصلات، بضرورة إطلاق مشروع قومي للنقل الذكي، والاهتمام بصيانة الطرق؛ حيث إن الصيانة لا تقل أهمية عن إنشاء طرق جديدة .

وأضافت عبد الهادي، في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات؛ لاستعراض برنامج الوزارة في ضوء خطة الحكومة 2018/ 2020: يجب الاهتمام بالمواطنين في الجيزة الذين يتم انتزاع ملكية أراضيهم لتوسيع حرم الطريق الدائري .

وطالبت عبد الهادي بضرورة اهتمام وزارة النقل بالاستماع إلى المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشروع ووجود تعويض مناسب لهم، وعدم تركهم فريسة للشائعات.