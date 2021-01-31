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الكل هياخد حقوقه.. الوزير يكشف للنواب تفاصيل تعويضات أهالي "الدائري"

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الكل هياخد حقوقه.. الوزير يكشف للنواب تفاصيل تعويضات أهالي "الدائري" الكل هياخد حقوقه.. الوزير يكشف للنواب تفاصيل تعويضات أهالي "الدائري"

مصراوي Masrawy

04:56 م الأحد 31 يناير 2021

مصراوي

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تعوضيات الأهالي بسبب التوسعات التي يشهدها الطريق الدائري في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وقال وزير النقل: لن نخرج أحدًا من بيته قبل تعوضيه؛ سواء أكان تعويضًا نقديًّا أم شقة بديلة، قائلًا: نحن حريصون على أهالينا.

وأكد وزير النقل أنه لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي بسبب التوسعات، قائلًا: مش هنطلع واحد من بيته غير لما يكون واخد حقوقه.

على جانب آخر، وعد الوزير بأن كل مطالب النواب سيتم التخطيط لها من أجل تنفيذ مشروعات الطرق بمحافظاتهم، قائلًا: "المحافظات كلها زي بعضها؛ الصعيد زي وجه بحري".

وتابع وزير النقل: "لا ندخر جزءًا في تنفيذ كل المشروعات على مستوى الجمهورية"، مشيرًا إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي هو الانتهاء من المشروعات المفتوحة للعمل، وبعدها سيتم البدء في مشروعات جديدة.

وتابع الوزير: بنشتغل 24 ساعة، وكل المطالب سيتم تنفيذها، مؤكدًا أن جميع المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل 2024.

ونوه وزير النقل بأن كل المزلقانات سيكون لها كبارٍ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

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