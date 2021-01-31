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3 وقائع أخلاقية.. مصدر بالأعلى للإعلام يكشف سبب التحقيق مع صحف ومواقع

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3 وقائع أخلاقية.. مصدر بالأعلى للإعلام يكشف سبب التحقيق مع صحف ومواقع 3 وقائع أخلاقية.. مصدر بالأعلى للإعلام يكشف سبب التحقيق مع صحف ومواقع

مصراوي Masrawy

04:45 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر فتح التحقيق في مخالفة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وأوضح المصدر لمصراوي أن الوقائع المخالفة تمثلت في حفل نادي الجزيرة وطبيب الأسنان المتحرش وعنتيلة المحلة، وهي الوقائع التي تناولتها عدة صحف ومواقع إلكترونية دون سند من القانون.

وتابع المصدر، أن المجلس يتجه لإصدار توصيات لتلك الصحف والمواقع بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في تناول مثل تلك الموضوعات، والالتزام بالكود الأخلاقي الخاص بالمجلس، وكذلك عدم النقل من وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحة الأخبار المنشورة.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وقال المجلس في بيان أمس، إنه يجري في الوقت الراهن رصدا دقيقا حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

يذكر أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث و مناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث علي المواقع و وسائل الإعلام المختلفة والتي من شأنها أن تسيء لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات و اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها .​

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