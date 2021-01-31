نائب لوزير النقل: طرق كوم حمادة وبدر بالبحيرة متهالكة منذ 20 عاما

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

ألقى النائب أحمد الشيشيني عضو مجلس النواب، الملقب بنائب الغلابة، كلمة خلال حضور وزير النقل كامل الوزير، للجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تطرق فيها للطرق الرديئة التي ينتج عنها حوادث الموت.

وقال الشيشيني: هناك عدد كبير من الطرق في مركزي كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، ولا يوجد تحديث لها ومتهالكة منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف النائب: لايوجد تحديث لطرق الربط بين محافظتي الغربية والبحيرة، وهناك العديد من الحوادث التي تزهق أرواح الكثير من المواطنين، عبر طرق يطلق عليها طرق الموت لذا نرجوا أن يتم النظر إليها.