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ماسبيرو والمتحف و6 فنادق.. 14 معلما يمكن رؤيتها عبر "كايرو آي"

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مصراوي Masrawy

04:38 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تستعد شركة هاواي المملوكة للمهندس أحمد متولي، نجل رجل الأعمال الراحل سيد متولي، رئيس الناس المصري البورسعيدي، لتنفيذ مشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" في حديقة المسلة بجزيرة .

وتقع العجلة على ضفاف نهر النيل في المنطقة الواقعة بين نادي الجزيرة الرياضي ودار الأوبرا المصرية وفي الجهة الأخرى من النيل يقابلها أرض الحزب الوطني في المنطقة المحصورة بين المتحف المصري وفندق نايل ريتز كارلتون، بحسب تصريحات متولي.

ويستغرق تنفيذ المشروع نحو عامين، لكن موجة من الاعتراضات واجهت المشروع عقب الإعلان عن تدشينه منذ نحو الأسبوع، أبرزها خلق أزمة مرورية في مدخل منطقة الزمالك، والتأثير البصري السلبي للواجهات السياحية في المنطقة مثل برج القاهرة.

ويوضح مصراوي أبرز المعالم التي يمكن للزائر رؤيتها من ارتفاع العجلة البالغ 120 مترا على النحو التالي، بحسب تصريحات رئيس الشركة نفسه.

1- مبنى الإذاعة والتليفزيون.

2- فندق رمسيس هيلتون.

3- المتحف المصري.

4- فندق نايل ريتز كارلتون.

5- فندق سميراميس انتركونتيننتال.

6- فندق فندق الفور سيزونز.

7- كوبري تحيا .

8- ممشى أهل مصر.

9- القاهرة الخديوية.

10- جزيرة الزمالك كاملة.

11- فندق جراند جراند نايل تاور.

12- فندق سوفتيل الجزيرة.

13- دار الأوبرا المصرية.

14- نادي الجزيرة الرياضي.

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