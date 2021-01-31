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- رئيس الوزراء الجزائري يتلقي اللقاح الروسي المضاد لكورونا

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بالفيديو- رئيس الوزراء الجزائري يتلقي اللقاح الروسي المضاد لكورونا - رئيس الوزراء الجزائري يتلقي اللقاح الروسي المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

04:48 م الأحد 31 يناير 2021

وكالات:

تلقى رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، الأحد، جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بالعيادة متعددة الخدمات في منطقة الينابيع بالعاصمة.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "جراد ولدى وصوله إلى العيادة، مكث في قاعة الانتظار، حيث تبادل أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنية"، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال جراد، إن "كمية اللقاح ستكون كافية لكل الجزائريين، وربما سيكون هناك فائض.

وشدد على أن "تكون المنصة الرقمية الخاصة بالتلقيح دقيقة وتعمم على كل الولايات".

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