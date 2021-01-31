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"لحظة تاريخية".. دبي تطلق مبادرة عالمية لنقل ملياري جرعة من لقاح كورونا

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"لحظة تاريخية".. دبي تطلق مبادرة عالمية لنقل ملياري جرعة من لقاح كورونا "لحظة تاريخية".. دبي تطلق مبادرة عالمية لنقل ملياري جرعة من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

04:42 م الأحد 31 يناير 2021

دبي- (بي بي سي):

أعلنت إمارة دبي عن خطط لمساعدة الأمم المتحدة على توزيع ملياري جرعة لقاح ضد على البلدان الأشد فقرا في العالم خلال السنة الحالية.

وستضع الإمارة شبكاتها للنقل الجوي والبحري تحت تصرف هذه العملية الضخمة من أجل أن تصبح مركز توزيع رئيسيا للقاحات.

وورد في تغريدة على تويتر من الشيخ محمد بن سعيد آل مكتوم، المدير التنفيذي لشركة طيران الإمارات ومدير مطارات دبي، يقول فيها إن Emirates Sky Cargo والشركة التي تدير مطارات دبي ومينائها قد شكلت تحالفا لوجستيا من أجل نقل اللقاح إلى جميع أنحاء العالم عبر دبي، واصفًا الخطوة بـ"التاريخية".

ولدى دبي واحد من أكبر المراكز العالمية المتخصصة في شبكات النقل الجوي.

وكانت منظمة متخصصة في إدارة الموانئ الدولية مقرها دبي قد وافقت على مساعدة منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة في نقل اللقاحات إلى البلدان ذوات الدخل الفقير والمتوسط دون مقابل مادي.

يذكر أن الإمارات وزعت حتى 31 يناير الحالي أكثر من 3 ملايين جرعة للقاح فيروس كورونا في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الإصابات اليومية منذ بدء الوباء.

وكانت منظمات دولية قد حذرت من مغبة استحواذ الدول الغنية على نسبة كبيرة من الجرعات المتوقع إنتاجها من لقاحات فيروس كورونا، قائلة إن ذلك سيحرم مَن يعيشون في البلدان الفقيرة من فرصة الحصول عليها.

وقال التحالف الشعبي للقاحات، الذي يضم منظمات من بينها العفو الدولية وأوكسفام، إن ما يقرب من 70 دولة، من ذوات الدخل المنخفض، ستكون قادرة فقط على تطعيم شخص واحد من بين كل 10 أشخاص.

ويأتي هذا التحذير على الرغم من تعهد الشركة المصنعة للقاح أكسفورد-أسترازينيكا بتوفير 64٪ من جرعاتها لمواطني الدول النامية.

وتُتخذ خطوات لضمان عدالة توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم. وقد نجح تحالف دولي يُعرف اختصارا باسم (كوفاكس) في تأمين 700 مليون جرعة من اللقاحات لتوزيعها على 92 دولة ذات دخل منخفض.

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