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"إسرائيل" توافق على إرسال 5 آلاف جرعة لقاح "كورونا" للسلطة الفلسطينية

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"إسرائيل" توافق على إرسال 5 آلاف جرعة لقاح "كورونا" للسلطة الفلسطينية "إسرائيل" توافق على إرسال 5 آلاف جرعة لقاح "كورونا" للسلطة الفلسطينية
مخصصة للكوادر الطبية وليس السكان

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، موافقته على إرسال خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى السلطة الفلسطينية؛ لتطعيم الكوادر الطبية لديها، وذلك بعد دعوات دولية لإسرائيل لضمان حصول الفلسطينيين على اللقاح.

وقال متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "أؤكد أننا سنرسل خمسة آلاف لقاح للطواقم الطبية لدى السلطة الفلسطينية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبدأت إسرائيل في 19 ديسمبر حملة تطعيمات واسعة، بينما لم يحصل الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها، والبالغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة، بعد على اللقاح ضد الفيروس.

وبينت السلطة الفلسطينية أنها لم تطلب من إسرائيل مباشرة المساعدة في الحصول على اللقاحات ضد الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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