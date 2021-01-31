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"الناتو" لن ينسحب من أفغانستان في الموعد المتفق عليه مع "طالبان"

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"الناتو" لن ينسحب من أفغانستان في الموعد المتفق عليه مع "طالبان" "الناتو" لن ينسحب من أفغانستان في الموعد المتفق عليه مع "طالبان"
تصعيد محتمل للتوترات مع الحركة

نقلت "رويترز" عن أربعة من كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم (الأحد)، أن القوات الدولية تخطط للبقاء في أفغانستان بعد الموعد النهائي، الذي حدده مقاتلو حركة طالبان في اتفاق مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، في خطوة قد تصعد التوترات مع "طالبان" التي تطالب بالانسحاب الكامل.

وبين أحد المسؤولين أنه "لن يكون هناك انسحاب كامل للحلفاء بحلول نهاية أبريل المقبل.

وأضاف المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أنه "لم يتم الوفاء بالشروط، ومع الإدارة الأمريكية الجديدة، ستكون هناك تعديلات في السياسة، وسيتم التعامل مع الإحساس بالانسحاب المتسرع الذي كان سائدًا ويمكننا أن نرى استراتيجية خروج محسوبة بدرجة أكبر".

ووقعت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد اتفاقا مع طالبان أوائل العام الماضي يدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو مقابل استيفاء المتمردين لبعض الضمانات الأمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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