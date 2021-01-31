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"سعود الطبية" تسجل 400 ألف موعد بالعيادات الخارجية في 2020

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"سعود الطبية" تسجل 400 ألف موعد بالعيادات الخارجية في 2020 "سعود الطبية" تسجل 400 ألف موعد بالعيادات الخارجية في 2020
أكدت أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية، خلال العام الميلادي المنصرم، وعلى الرغم من جائحة كورونا المستجد شهدت العيادات الخارجية تسجيل حوالي 400 ألف موعد في مختلف التخصصات الطبية.

يأتي هذا في حين بلغت العمليات الجراحية أكثر من 12 ألفاً في كل من: المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة، مستشفى الأطفال، مستشفى الأسنان، والتي شملت عدة تخصصات منها: العظام، الإصابات، الجراحة العامة، السمنة، المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، بالإضافة إلى عمليات النساء والولادة والأطفال.


وأشارت المدينة إلى أن أقسام الطوارئ شهدت نحو 86479 زيارة لتلقي العلاج اللازم، كما أجري نحو 194 ألف تصوير طبي عبر الأجهزة السينية والصوتية، الطبقي المحوري، الرنين المغناطيسي، التصوير النووي، تصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، تصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة، وتصوير الأوعية.

ونوهت المدينة الطبية بأن مستشفى النساء والولادة شهد قدوم نحو 5838 مولودًا ومولودة في نفس العام.

وأكدت المدينة أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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