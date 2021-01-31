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"تعمير سيناء": 110 ملايين جنيه لمشروعات خزانات التكديس في مدن خليج السويس

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"تعمير سيناء": 110 ملايين جنيه لمشروعات خزانات التكديس في مدن خليج السويس "تعمير سيناء": 110 ملايين جنيه لمشروعات خزانات التكديس في مدن خليج السويس

مصراوي Masrawy

04:32 م الأحد 31 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع تعمير القناة وسيناء، إنه جاري بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في جنوب سيناء، وعلي رأسها مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن خليج السويس" رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس".

وأوضح رئيس قطاع تعمير القناة وسيناء، أنه جاري تنفيذ مشروع خزانات التكديس بمدينة رأس سدر، ويضم عدد 2 خزان مياه أرضي سعة 10 آلاف متر مكعب، و عنبر للطلمبات 3 طلمبة مياه لضخ 80 لتر في الثانية، ورافع 56 متر للضخ على مياه رأس سدر، ويتضمن أيضا عنبر الكلور ومبنى المحولات، ومبنى المولد والمبنى الإداري.

وأضاف أنه جرى تنفيذ مشروعات خزانات التكديس بمدن أبوزنيمة ومدينة أبورديس، بطاقة تخزينية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب لكل مشروع على حده، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروعات خزانات التكديس بمدن خليج السويس تخطت 110 مليون جنيه.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال الجولة التفقدية التي قام بها المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد الحسيني عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس محمود الشرنوبى رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية، والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع تعمير القناة وسيناء، والمهندس أحمد جامع مدير فرع سيناء. بمدن خليج العقبة لمتابعة مشروعات خزانات التكديس.

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