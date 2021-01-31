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إصابة مواطن سقطت به شرفة شقته بكفر الزيات

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إصابة مواطن سقطت به شرفة شقته بكفر الزيات إصابة مواطن سقطت به شرفة شقته بكفر الزيات

مصراوي Masrawy

04:18 م الأحد 31 يناير 2021

الغربية - مروة شاهين:

شهدت مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، سقوط شرفة "بلكونة" في الطابق الثالث بمواطن، بشارع إبراهيم واصل بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقله لمستشفى طنطا الجامعي لإسعافه.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغا من الأهالي بانهيار بلكونة منزل بالطابق الثالث في شارع إبراهيم واصل بمدينة كفرالزيات، وإصابة مواطن بإصابات خطيرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ وتبين إصابة مواطن بكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسده، بعدما سقطت به البلكونة أثناء الجلوس فيها، وجرى نقله إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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