أخبار عاجلة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها -
"المطلق" لُقّب بـ"غوغل" لذاكرته الأرشيفية منذ الخمسينيات.. هنا قصته -
طالب سعودي يستوقف المختصين والمهتمين بالأبحاث في مؤتمر أمريكي -
"بايدن": سنمرر حزمة ضخمة في الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس حزب الحرية بعد انتخابه: نقف صفا واحد خلف القيادة السياسية

Print
رئيس حزب الحرية بعد انتخابه: نقف صفا واحد خلف القيادة السياسية رئيس حزب الحرية بعد انتخابه: نقف صفا واحد خلف القيادة السياسية

مصراوي Masrawy

04:23 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وجه المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح ، على الانجازات الكبيرة والمشروعات التنموية العملاقة التي تحققت في زمن قياسي، والتي تهدف في الأساس إلى خدمة الوطن و المواطنين، وتضع في مصاف الدول المتقدمة.

وقال ممدوح في بيان صحفي، بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية رئيسا لحزب الحرية بالتزكية: "إن حزب الحرية يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات السياسية التي يتخذها لحماية الدولة المصرية، والإجراءات الرشيدة التي تحقق التنمية والأمن والاستقرار للشعب المصري"، مؤكدا أننا وجموع الشعب المصري نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، إيمانا منا وثقة بأن الرئيس السيسي هو الأحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد رئيس حزب الحرية، أن القيادة السياسية أفسحت المجال أمام الأحزاب السياسية للمشاركة في بناء الوطن، وذلك ما تم من خلال تشكيل القائمة الوطنية التى مثلت مختلف الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري في القاهرة الجديدة (فيديو)

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري في القاهرة الجديدة (فيديو)

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

شبكة عيون الإخبارية