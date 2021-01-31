رئيس حزب الحرية بعد انتخابه: نقف صفا واحد خلف القيادة السياسية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وجه المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الانجازات الكبيرة والمشروعات التنموية العملاقة التي تحققت في زمن قياسي، والتي تهدف في الأساس إلى خدمة الوطن و المواطنين، وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وقال ممدوح في بيان صحفي، بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية رئيسا لحزب الحرية بالتزكية: "إن حزب الحرية يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات السياسية التي يتخذها لحماية الدولة المصرية، والإجراءات الرشيدة التي تحقق التنمية والأمن والاستقرار للشعب المصري"، مؤكدا أننا وجموع الشعب المصري نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، إيمانا منا وثقة بأن الرئيس السيسي هو الأحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد رئيس حزب الحرية، أن القيادة السياسية أفسحت المجال أمام الأحزاب السياسية للمشاركة في بناء الوطن، وذلك ما تم من خلال تشكيل القائمة الوطنية التى مثلت مختلف الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب.