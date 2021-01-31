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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد منذ قليل اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومحمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية لمواقع عمل مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن والتي ينفذها الصندوق بالشراكة مع شركة إعمار مصر.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة وكافة أطراف العمل المجتمعي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

ويوقع صندوق تحيا مصر بعد قليل ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم وشركة إعمار مصر لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية بقرية سيدي عبد الرحمن فضلا عن توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين.