مفاجأة.. تعرف على عدد زوار المملكة في "عام كورونا"

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وفق تقرير صادر من منظمة السياحة العالمية

كشفت نتائج تقرير صادر من منظمة السياحة العالمية يتضمن أحدث البيانات عام 2020 معاناة السياحة العالمية، معتبرة أنه أسوأ عام للسياحة في العالم على الإطلاق؛ حيث انخفض عدد السائحين الدوليين بنسبة -74%.

وأوضح التقرير أن وجهات جميع أنحاء العالم استقبلت 381 مليون سائح دولي؛ أي مليار و30 مليونًا أقل من العام السابق 2019، بسبب الانخفاض غير المسبوق في الطلب والقيود المفروضة على السفر على نطاق واسع.

وأبان التقرير أن جميع مناطق العالم بلا استثناء تتأثر بالوباء وتسجل نسبًا متقاربة من التراجع مقارنة بالعام السابق 2019.

وبحسب التقرير احتلت المملكة المركز الثالث في قائمة الأكثر تأثرًا وانخفاضًا؛ حيث وصل التراجع في عدد الزوار إلى 76.4% وبعدد زوار أجمالي وصل الى 4.1 مليون زائر بعد المغرب الذي تراجع عدد زواره بنسبة 79% وتونس إلى 78.8% والبحرين إلى 78.1%؛ وفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية التي رصدت تراجعًا حادًّا في الدول العربية في حركة السياحة الوافدة.