وفاة 5 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 354 شهيدًا

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الأحد، وفاة 5 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 354 شهيدًا.

وقالت النقابة في بيان، اليوم، إن الأطباء المتوفين هم: الدكتورة فتحية فتحي الديب، استشاري ورئيس قسم الأطفال بمستشفى الحامول سابقا، الدكتور يوسف سيد مرسي، أخصائي طب الأطفال بمستشفى حميات قليوب، والدكتور محمد عبد المنعم محمد المسدي، استشاري أطفال وحديثي الولادة.

كما نعت النقابة الدكتور فيصل عبد الرحمن عمران، أستاذ الطب الطبيعي والتأهيل بطب أزهر دمياط، والدكتورة آيات محمد سعد الدين، أخصائي أطفال بالتأمين الصحي مستشفى بني مزار بالمنيا.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.