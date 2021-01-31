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متحدث الصحة لـ"سبق": التزامنا بالإجراءات الوقائية يجنبنا اللجوء لإجراءات احترازية وقيود مكثفة

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متحدث الصحة لـ"سبق": التزامنا بالإجراءات الوقائية يجنبنا اللجوء لإجراءات احترازية وقيود مكثفة متحدث الصحة لـ"سبق": التزامنا بالإجراءات الوقائية يجنبنا اللجوء لإجراءات احترازية وقيود مكثفة
حذّر من السلوكيات الخاطئة في المناسبات العائلية وحفلات الزواج والمطاعم والتجمعات

متحدث الصحة لـ

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن أسباب تزايد حالات في الفترة الأخيرة يعود إلى بعض السلوكيات الخاطئة في المناسبات العائلية وحفلات الزواج والمطاعم والتجمعات في الأماكن العامة.

وقال في إجابة على استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم: "الأمور في أيدينا، التزامنا بالإجراءات الوقائية والتزام أصحاب المواقع التي يرتادها الناس بالبروتوكولات الوقائية، سيجعلنا لا نضطر إلى اللجوء إلى إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة". فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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