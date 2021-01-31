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لأول مرة.. ميناء الإسكندرية يحصل على شهادة الأيزو في الإدارة البيئية

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لأول مرة.. ميناء الإسكندرية يحصل على شهادة الأيزو في الإدارة البيئية لأول مرة.. ميناء الإسكندرية يحصل على شهادة الأيزو في الإدارة البيئية

مصراوي Masrawy

04:01 م الأحد 31 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في الحصول على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015 لحماية البيئة، وذلك لأول مرة في تاريخ الميناء الأقدم في .

ومن جانبه، قال الربان، طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الشهادة الجديدة سيكون لها أثرًا كبيرًا في رفع التصنيف البيئي العالمي لميناء الإسكندرية، وخطوة هامة في التحول إلى ميناء أخضر.

وأضاف شاهين، في تصريح له، اليوم الأحد، أن الهيئة نجحت أيضا في رفع تصنيفها العالمي في المواصفات القياسية للسلامة والصحة المهنية وذلك بحصولها على شهادة ISO 45001:2018 وISO 15001:2015.

وأشار إلى أن الحصول على تلك الشهادات من قبل اللجنة الدولية المانحة تم بعد الخضوع للعديد من الاختبارات، لتقييم أداء العاملين بالهيئة خلال حدوث المخاطر على اختلاف أشكالها والحد من وجودها والتعامل بشكل احترافي.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن تلك الشهادات تتيح للهيئة مواكبة التطورات الدولية في النقل البحري ومضاهاة الموانئ الأوروبية والعالمية في مجالات الجودة المختلفة.

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