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بعد وفاته بكورونا.. المحافظ ينعى "مدير مكتب الجمهورية" في جنوب سيناء

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بعد وفاته بكورونا.. المحافظ ينعى "مدير مكتب الجمهورية" في جنوب سيناء بعد وفاته بكورونا.. المحافظ ينعى "مدير مكتب الجمهورية" في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

03:59 م الأحد 31 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

توفي، اليوم الأحد، أشرف عبد الظاهر مدير مكتب جريدة الجمهورية بمحافظة جنوب سيناء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الراحل، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، وجرى وضعه بقسم العزل الصحي بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي بروتوكول علاج الفيروس، وتدهورت حالته الصحية، ونقل إلى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفي اليوم متأثرًا بإصابته بالفيروس الجائح.

ونعى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مدير مكتب جريدة الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد.

على جانب آخر نعى جميع مراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية بالمحافظة، مدير مكتب جريدة الجمهورية بجنوب سيناء، مقدمين خالص العزاء لأسرة الفقيد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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