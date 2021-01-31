برلماني يطالب وزير النقل بتطوير مزلقانات السكة الحديد بالشرابية والزاوية الحمراء

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عمر وطني عضو مجلس النواب بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيه سؤال إلى وزير النقل، بشأن تطوير مزلقانات السكك الحديدية بدائرة الشرابية والزاوية، الأمر الذي تسبب في حالة من التكدس المروري والزحام وتعطيل حركة السير، وبما يؤثر بالسلب على المواطنين ويسبب حالة سيئة بسبب الاختناق المروري.

وطالب عمر وطني، وزير النقل بسرعة الموافقة على اعادة التخطيطو تطوير جميع مزلقانات السكك الحديدية بالشرابية والزاوية الحمراء، إضافة إلى إنشاء نفق مزلقان أبو خليفة بالشرابية، حيث أن هذا المزلقان به كثافة سكانية عالية جدا وبها مدارس وهيئات ومؤسسات الدولة ولتوفير حياة آدمية للمواطنين، ومن أجل الحفاظ على أرواحهم، محذرا من التراخي والإهمال في تطوير هذه المزلقانات التي أصبحت تمثل صداعا مستمرا للمواطنين داخل الشرابية والزاوية الحمراء.​