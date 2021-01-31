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مصطفى بكري: نقول لكامل الوزير شكرا كما قلنا للرئيس

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مصطفى بكري: نقول لكامل الوزير شكرا كما قلنا للرئيس السيسي مصطفى بكري: نقول لكامل الوزير شكرا كما قلنا للرئيس

مصراوي Masrawy

04:01 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال مصطفى بكري، النائب البرلماني، خلال الجلسة البرلمانية التي يحضرها وزير النقل كامل الوزير، إن هذه جلسة رد الجميل، والإجماع حول الوزير من كل الاتجاهات السياسية والفكرية والبرلمانية يعطي مؤشرا أن الرجل ابن القوات المسلحة نقول له شكرا، كما قلنا للرئيس عبدالفتاح حينما خلصنا من الإخوان وأصبح أيقونة أبد الدهر.

وتابع بكري: ما يفعله كامل الوزير معجزة حقيقية، لو كل الوزراء كالفريق كامل لتغير حال ، ولكان الرئيس ترجم ما يريده، رأيت الوزير مرتين في قنا على الكوبري بين قوص ونجاده، قابلته في مطار أسيوط، والتقيته في سوهاج، هو رجل لايعرف الهدوء. بحسب تعبيره.

واستطرد: الوزير كامل الوزير حوّل شركات خاسرة إلى ناجحة، ياليتك تتولى وزارة قطاع الأعمال، لتخليصنا مما يتعرض له المجلس من انتقادات، وتابع: لو كل الوزراء زي كامل الوزير كان حال البلد انصلح.

واختتم: زرت الشرقية أكثر من مرة، طريق كفر صقر وبلقاس لا يصلحوا للسير، والمحافظة تحتاج إلى مشروق قومي لتطوير النقل.​

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مصراوي Masrawy

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