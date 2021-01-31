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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال مصطفى بكري، النائب البرلماني، خلال الجلسة البرلمانية التي يحضرها وزير النقل كامل الوزير، إن هذه جلسة رد الجميل، والإجماع حول الوزير من كل الاتجاهات السياسية والفكرية والبرلمانية يعطي مؤشرا أن الرجل ابن القوات المسلحة نقول له شكرا، كما قلنا للرئيس عبدالفتاح السيسي حينما خلصنا من الإخوان وأصبح أيقونة أبد الدهر.

وتابع بكري: ما يفعله كامل الوزير معجزة حقيقية، لو كل الوزراء كالفريق كامل لتغير حال مصر، ولكان الرئيس ترجم ما يريده، رأيت الوزير مرتين في قنا على الكوبري بين قوص ونجاده، قابلته في مطار أسيوط، والتقيته في سوهاج، هو رجل لايعرف الهدوء. بحسب تعبيره.

واستطرد: الوزير كامل الوزير حوّل شركات خاسرة إلى ناجحة، ياليتك تتولى وزارة قطاع الأعمال، لتخليصنا مما يتعرض له المجلس من انتقادات، وتابع: لو كل الوزراء زي كامل الوزير كان حال البلد انصلح.

واختتم: زرت الشرقية أكثر من مرة، طريق كفر صقر وبلقاس لا يصلحوا للسير، والمحافظة تحتاج إلى مشروق قومي لتطوير النقل.​